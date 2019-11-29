Eskişehir’de suya yüzde 60 zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 60 zam yaptı.

Eskişehir Anadolu gazetesinin haberine göre belediye meclisi, dün başkan vekili Aydın Ünlüce başkanlığında toplanarak Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ESKİ) bütçesini görüştü.

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AKP adına söz alan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, metreküpü 2 lira 75 kuruş olan suyun 4 lira 85 kuruşa yükseltileceğini ifade etti.

“Herhalde yapılan bu zam oranı tüm zamanların rekoru olacaktır” diyen AKP’li başkan, yüzde 8 KDV ve yüzde 0.39’luk ÖTV ile yeni fiyatın 5 lira 63 kuruş olacağını dile getirdi.

CHP adına söz alan Mustafa Önder, son beş yılda suya zammın toplamda yüzde 20 olduğunu belirterek bu sürede elektriğe yüzde 77, doğalgaza yüzde 80, akaryakıta yüzde 52, asgari ücrete de yüzde 25 zam yapıldığını söyledi.

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AKP ile CHP’lilerin, su zammının makul olup olmadığı yönünde tartışmalarının ardından su zammı kabul edildi.