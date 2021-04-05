Eskişehir’de sekiz ve 12’inci sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, sekiz ve 12’nci sınıflar haricinde uzaktan eğitime geçilmesine karar verdi.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasında, Eskişehir’de ‘vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla’ özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi ‘yoğunluk oluşturan alanlara’ girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi ‘sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin’ kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince ‘yoğun olarak denetlenmesi’ kararlaştırıldığı kaydedildi.