Eskişehir’de kırmızı orman karıncaları ekosistem için üç kilometre taşındı

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü, ormanda ağaçların kurumasına neden olan böcekleri yiyerek ekolojik dengeyi koruyan ve yüksek rakımlarda yaşayan kırmızı orman karıncalarını (Formica Rufa) özel yöntemlerle üç kilometre daha yükseğe taşıdı.

Fotoğraf: Twitter @BioMedCentral

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloninin 1 hektarlık ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasını engellediğini belirtti.

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Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kırka Şefliği, Eskişehir, Mihalıççık, Çatacık ve Afyonkarahisar ormanlarında doğal olarak bulunan kırmızı orman karıncalarının yaşam alanlarını genişletme çalışmaları kapsamında gün doğmadan beş adet karınca yuvası nakli gerçekleştirildi.

Yeni yuvayı benimsemeleri için iki ay toz şeker serpilecek

Yüksek rakımlarda yaşayan karınca kolonileri, bölünerek karınca bulunmayan bölgelere nakledilirken, özel yöntemler kullanıldı.

Sabaha karşı 04.00’de yola çıkan ekipler, gün doğmadan karınca yuvasının bir bölümünü 1490 rakımdan aldı. Karıncalar yaklaşık üç kilometre kuzeye götürerek 1520 rakımlı karınca bulunmayan tensil sahasına bırakıldı.

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Yeni karınca yuvası, ayı ve domuzların zarar vermemesi için de tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için iki ay boyunca toz şeker serpileceği öğrenildi.

Gün ağarmadan toplam beş karınca yuvası nakledildi

Orman mühendisi Emrah Ersoy, karınca nakilleri konusunda özel eğitim alarak bir ekip kurduklarını belirterek, “Saat 01.00 ve 06.00 arasında beş adet karınca yuvası nakli yapabildik. Türkiye genelinde ilk kez özel sektöre imkân tanındı. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte nakilleri gerçekleştirdik” dedi.

Ekipler ısırılmamak için özel kıyafetler giyiyor

Her karınca kolonisinde ortalama 10-15 kadar kraliçe karınca bulunurken bu karıncalardan birkaç tanesi de mutlaka yeni yuvaya götürülüyor.

Karınca nakilleri sabah gün doğmadan serin bir havada yapılırken nakil sırasında yuvanın bir bölümü taşınıyor, kalan karıncalar da koloni şeklindeki yaşamlarına devam ediyorlar. Nakiller sırasında karıncalar insanları da ısırabildiği için ekipler özel kıyafetler giyiyor.

Normal karıncalardan daha iri olan Formica Rufa türü karıncalar önce böceklerin üzerine formik asit salgılayarak etkisiz hale getiriyor ve yuvalarına taşıyor.

Yuvada işçi, asker ve kraliçe karıncalar bulunurken, kraliçe karınca diğer karıncalardan üç kat daha büyük oluyor. Orman ağaçlarına zarar veren böcekleri yiyerek beslenen karıncalar, 1000 metreden düşük rakımlarda yaşamıyor.

