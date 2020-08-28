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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de işçi servisi devrildi: İki ölü, biri ağır 12 yaralı

Eskişehir’de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. 

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Kazada, iki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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