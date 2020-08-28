Eskişehir’de işçi servisi devrildi: İki ölü, biri ağır 12 yaralı

Eskişehir’de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre, Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.
Kazada, iki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.