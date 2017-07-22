Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

Eskişehir’de bir kişi ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.
Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.
İhbar üzerine gözaltı
Benzer bir haber de Eskişehir’den geldi.
Kentte Hamanyolu caddesinde bir kişinin bu tişörtü giydiği ihbarı üzerine, terörle mücadele şube polisleri olay yerine geldi.
Tişörtü giyen Ç.B., İnönü caddesinde kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.