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Eskişehir’de ‘Hero’ yazılı tişört giyen bir kişi ihbar üzerine gözaltına alındı

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Eskişehir’de bir kişi ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.

İhbar üzerine gözaltı

Benzer bir haber de Eskişehir’den geldi.

Kentte Hamanyolu caddesinde bir kişinin bu tişörtü giydiği ihbarı üzerine, terörle mücadele şube polisleri olay yerine geldi.

Tişörtü giyen Ç.B., İnönü caddesinde kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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