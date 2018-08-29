Eskişehir’de eşiyle mesajlaştığını öne sürdüğü adamı öldüren Serdar A. gözaltında

Eskişehir’de eşiyle mesajlaştığını iddia ettiği kişiyi hastanede bıçaklayarak öldüren adam gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Kentte bir hastanede kantin işleten 31 yaşındaki Harun Güler, dün akşam motosikletiyle kaza geçirince hafif yaralandı.

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Güler, Eskişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Adam burada röntgen odasına alındı. Bu sırada 28 yaşındaki Serdar A. isimli kişi, ekmek bıçağıyla odaya girerek Güler’i farklı yerlerinden bıçakladı.

Hastanenin güvenlik görevlilerinin yakaladığı adam polise teslim edildi. Gözaltına alınan Serdar A., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Serdar A. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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‘Mesajları gördü’ iddiası

DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre Serdar A., yoldan tesadüfen geçerken eşinin patronu olan Güler’i gördü.

Güler sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken Serdar A. da Güler’in kaza yerinde bulduğu cep telefonuyla yakınlarına haber vermek istedi.

Ancak Serdar A.’nın telefonda, eşi Tuğba A. ile Güler’in mesajlaştıklarını gördüğü öne sürüldü. Serdar A., daha sonra 27 yaşındaki eşi Tuğba A.’yı alıp evlerine götürdü. Serdar A.’nın burada dövmeye başladığı Tuğba A. pencereden atlayarak kaçtı. Serdar A. da ekmek bıçağıyla hastaneye gitti.

Çiftin bir çocuklarının bulunduğu öğrenildi.