Eskişehir’de erkekler, kadına şiddeti protesto etti

Eskişehir’de bir araya gelen erkekler, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşü organize eden Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, “Bu eylemin eyleyeni erkekse, erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk” dedi.

Fotoğraf: DHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi, kadına yönelik şiddete ‘hayır‘ demek için bu kez erkekleri organize ettiği bir etkinliğe davet ederek farkındalık yürüyüşü düzenledi.

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Günler öncesinden duyurulan erkeklerin kadına şiddete hayır yürüyüşüne yaklaşık 200 kadar erkek katıldı.

Tepebaşı ilçesindeki Ulus Anıtı önünde toplanan erkeklere CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılarak destek verdi.

‘Bu eylemin eyleyeni erkekse, onlar yürümeli’

Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, bu yıl farklı bir etkinlikle kadına yönelik şiddete protesto etmek istediklerini belirterek şunları söyledi: “Bu yıl farklı etkinlik yapmak istedik. Her yıl artan bir şekilde kadına şiddet var. Kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor, kadınlar ‘hayır’ diyor. Bu eylemin eyleyeni erkekse, erkeklerin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. Şehrimizin büyük bölümü çok destek verdi. Bu hareketimiz uluslararası camiada bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde dur diyebiliriz. Kadına şiddet belki şimdi konumuz ama biz her türlü şiddete hayır diyoruz, karşısındayız.”

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Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalık ellerinde ‘Kadına şiddete hayır’, ‘Biz birlikte güçlüyüz‘, ‘Sessiz kalma’, ‘Güçlü kadın, güçlü toplum‘, ‘Anneme vurma ve sessiz kalma’ yazılı dövizler taşıdı.

Dernek üyesi kadınların da yer aldığı yürüyüş erkeklerin düdük çalarak farkındalık yaratmasıyla Eskişehir valiliği önüne kadar sürdü.