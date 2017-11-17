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Eskişehir’de dokuz yıl boyunca kız kardeşini istismar eden ağabeye 25 yıl hapis

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Eskişehir’de şu an 17 yaşında olan kız kardeşini dokuz yıl istismar eden ağabey 25 yıl hapis cezası aldı.

Fotoğraf: Reuters

75’inci yıl mahallesinde yaşayan D.H., şu an 29 yaşında olan öz ağabeyi Z.H.’nin kendisini 8 yaşından beri istismar ettiğini iddia ederek polis başvurdu.

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Şikayet sonrası gözaltına alınan adam tutuklandı.

Hakkında Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan adam, bugünkü duruşmada hakkında suçlamaları kabul etmedi, beraatini istedi.

Mahkeme, ağabeye ‘zincirleme cinsel istismar’ suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.


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