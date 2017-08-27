Eskişehir’de Atatürk heykeline saldıran şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline yeşil sprey boyayla zarar veren saldırgan tutuklandı.
Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet binası bahçesinde önceki gün açılan 2,5 metrelik heykeline kaidesindeki yazının üzerine, dün yeşil renkteki sprey boyuyla çarpı işareti konulmuştu.
Saldırgan 50 yaşındaki Osman M., özel güvenli tarafından yakalanmış, sonra da olay yerine gelen polislerce gözaltına alınmıştı.
Tutuklandı
Osman M., emniyet müdürlüğündeki güvenlik şubede sorgulandı.
Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.