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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme ‘dur’ dedi

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Mahkeme kararında, “Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak’ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30’da açık teklif usulüyle yapılacaktı. 513 bin lira muhammen bedel biçilen ve altı ayrı bölgede yapılacak ihale hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.

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