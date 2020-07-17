Eskişehir’de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme ‘dur’ dedi

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Mahkeme kararında, “Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak’ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:30’da açık teklif usulüyle yapılacaktı. 513 bin lira muhammen bedel biçilen ve altı ayrı bölgede yapılacak ihale hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.