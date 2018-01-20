Eskişehir’de 11 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan yolcular: Şoför uyuyordu

Eskişehir’de trafik kazasında 11 kişinin can verdiği otobüsten yaralı kurtulan yolcular “Şoför direksiyon başında uyuyordu” dedi. Şoför ise uyumadığını belirterek önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdığını anlattı.

Anraka’dan Uludağ’a giden Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi’ne ait tur otobüsü Eskişehir-Bozüyük karayolunda dün gece yoldan çıkarak ağaca çarpmış, kazadan 11 kişi hayatını kaybetmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

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Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Muhsin Ö. ifadesinde şunları söyledi: “Ankara’dan yola çıktığımızda aracı Erkan A. kullanıyordu. Sivrihisar Bademli Tesisleri’nde aracın sevk ve idaresini ben aldım. Erkan A., araç alt kısmında bulunan yatak kısmına dinlenmeye gitti. Eskişehir içinden Bursa istikametine giderken çevre yolu üzerinde benim önüme bir karaltı çıktı. Köpek sandım, vurmayayım diye direksiyonu hafif sağa kırdım ama toplayamadım. Yol kenarında bulunan ağaca çarptım. Olayda yaralanmadım ama vücudumda ağrılar oluştu. Doktor raporu tanzim edildi. Çarpma sonucunda araçta bulunan yolcular panik yaşadı. Yaralananlar oldu. Olay yerinde ölenler olduysa da görmedim. Şaşkındım ve kendimde değildim. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum. Hızlı değildim, uyumuyordum, anlık olaydı. Gözümün önüne bir araç geldi, köpek sandım.”

Yolcular: Şoför uyuyordu

Ancak yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti.

Yolcu Ayşe Yıldırım, “Mola yerinden ayrıldık biz. Yarım saat sonra oldu. Köpek çıkmasıyla alakası yok. Araba sendeledi. Çarptı. Bildiğiniz uyudu şoför. Köpek çıksa kornaya basılır, fren yapılır. Hiçbiri yok. Bildiğiniz çarptık bir yere aniden. Saniyelik bir şeydi” dedi.

Yaralı Nilgün Sarıkaya da olay esnasında şoförün uyuduğunu, kaza esnasında herhangi bir fren sesi duymadıklarını kaydetti: “Biz dört arkadaştık. Uyanıktık o esnada. Sessizdi otobüsün içi. Ne bir fren oldu ne bağırma sesi. Birden girdik. Kayma da olmadı. Buzlanma yoktu. Araç kullandığımız için bunu bilebiliyoruz. Kesinlikle şoför uyudu. Ben en başından beri uyudu dedim polislere, herkese.”

Perihan Demetgül ise “Düz yolda giderken sol taraftan sağa birden sürüklendiğimizi hatırlıyorum. Zaten saniye değil saliselik bir olaydı. Her yer mahşer yeri gibiydi. Böyle bir şey yoktu” diye konuştu.

Yaralılardan bazıları tedavinin ardından taburcu edildi, hayatını kaybeden 11 kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.