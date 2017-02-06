Eskilerden bir reggae esintisi: Bob Marley’nin 40 yıldır kayıp olan konser kayıtları bulundu

Reggaenin efsane ismi Bob Marley’nin, 40 yıl önce verdiği bir konserin kayıp kayıtları bulundu.

Guardian’da yer alan habere göre Marley’nin 1974 ile 1978 yılları arasında Londra ve Paris’te verdiği konserlerin ses kayıtları, Londra’da bir otelin bodrum katında bulundu.

Kayıtlarda müzisyenin ‘No Woman No Cry,’ ‘Jammin,’ Exodus’ ve ‘I Shot the Sheriff’ gibi en ünlü şarkıları da yer alıyor.

İçinde bulunduğu ortam ve maruz kaldığı sudan ötürü hasar gördüğü tespit edilen ses kayıtları, 12 aylık bir çalışmanın ardından tamir edildi.

Reggae müziğin dünya çapında ün kazanmasında büyük payı bulunan Marley, 1981 yılında, 36 yaşındayken hayatını kaybetmişti.