Eski Zaman yazarı Ali Bulaç’a tahliye kararı

Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Ali Bulaç hakkında tahliye kararı verildi.
Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Zaman gazetesinin eski yazar ve editörlerine yönelik dava açılmıştı.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.
AA’nın haberine göre davada Bulaç’ın yanı sıra eski sorumlu müdür Mehmet Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.
Yazar Şahin Alpay’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.
Duruşma esas hakkındaki savunmalar tamamlanmadığı için 7-8 Haziran’a ertelendi.
Ali Bulaç, 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.