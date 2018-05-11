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Yaramazlara biraz batar!

Eski Zaman yazarı Ali Bulaç’a tahliye kararı

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Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Ali Bulaç hakkında tahliye kararı verildi.

Ali Bulaç

Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Zaman gazetesinin eski yazar ve editörlerine yönelik dava açılmıştı.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dördüncü duruşması bugün görüldü.

AA’nın haberine göre davada Bulaç’ın yanı sıra eski sorumlu müdür Mehmet Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

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Yazar Şahin Alpay’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Duruşma esas hakkındaki savunmalar tamamlanmadığı için 7-8 Haziran’a ertelendi.

Ali Bulaç, 30 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.

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