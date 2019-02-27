MHP’nin olağanüstü kongresini onamıştı: Eski Yargıtay üyesine ‘FETÖ’den 13 yıl altı ay hapis

MHP’li muhaliflerin 2016’da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin, yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18’inci Hukuk Dairesi’nin eski üyesi Oktay Acu, ‘FETÖ’ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
‘FETÖ’nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi tarafından, Yargıtay genel kurul salonunda görülen duruşmaya, eski yargıtay üyesi Acu ve avukatı katıldı.
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Acu, iddiaları reddetti. Eski yargıtay üyesi, beraatini istedi.
Acu’ya, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak dokuz yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl altı aya çıkarıldı.
Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle cezada indirim uygulanmadı. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluğunun devamına hükmetti.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.