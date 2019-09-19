Eski Yargıtay üyesi Ahmet Toker’e ‘FETÖ’ üyeliğinden 14 yıl hapis

Merkez Bankası (MB) Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stokunun yılın ilk yedi ayında yüzde 7.9 artışla 126 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stoku ise 179.2 milyar dolara geriledi.