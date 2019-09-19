Eski Yargıtay üyesi Ahmet Toker’e ‘FETÖ’ üyeliğinden 14 yıl hapis

Kumpas davalarındaki mahkeme kararlarını onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Toker, ‘FETÖ’ üyeliğinden 14 yıl üç ay hapse mahkum edildi.
Toker, ‘Balyoz’, ‘Askeri Casusluk’ ve ‘Devrimci Karargah’ davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onamıştı.
Hakkında ‘FETÖ terör örgütü yöneticiliği’nden dava açılan Toker’in, ‘silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre sanığa Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince ‘kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre’ dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 9,5 yıl hapis cezası verildi.
Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 14 yıl üç aya çıkarıldı.
Toker’in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.