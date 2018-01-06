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Yaramazlara biraz batar!

Eski yardımcısı Çetin’den Terim’e: ‘İmparator’ lakabı için ona uygun davranmak gerek

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Eski futbolcu ve antrenör Oğuz Çetin, bir dönem milli takımda yardımcılığını yaptığı Fatih Terim için “Birine kafa atıp mekan basıp ağzından küfür eksik olmayan insanlara ‘İmparator’ dememeliyiz” dedi.

Bu sözlerinin haber olmasından sonra ifadelerini yalanlayan Çetin şöyle dedi: ‘İmparator’ lakabını alabilmek için ona uygun davranmak gerekiyor. Küfür, kafa atma, mekan basma ifadelerini kullanmadım.”

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Fotoğraf: Habertürk

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Terim’in milli takımlardaki görevi 14 Temmuz’da Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışmasının ardından 26 Temmuz’da son bulmuştu.

Habertürk’ün aktardığına göre, Üsküdar Belediyesi’nin Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlediği ‘Spor Söyleşileri’ programına katılan Çetin’e bir öğrenci “Siz ve Fatih Terim, ‘İmparator’ olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” diye sordu.

Çetin şöyle yanıt verdi: “İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp mekan basıp ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifadede bulunmalıyız.”

‘İmparator’ lakabını alan ilk isim benim’

Bu sözlerinin birçok gazetede haber olmasının ardından Sözcü’den Ümit Genç’e konuşan Çetin, Terim’e kendi camiasında ‘İmparator’ denmesine saygı duyduğunu söyledi.

Çetin şöyle konuştu: “Türkiye’de faal olarak futbol hayatım devam ederken bana ‘İmparator’ deniyordu. Ben futbolcuyken bana ‘İmparator’ lakabı verildi. Oyun stili olarak Alman efsanesi Beckenbauer’e benzetiliyordum, öyle bir oyuncuydum, karakterimden dolayı Türkiye’de ‘İmparator’ lakabını alan ilk isim benim. Daha sonra Galatasaray camiası Fatih Terim’in teknik direktör olarak kazandığı başarılardan sonra kendisine ‘İmparator’ demeye başladı. Fatih Terim’in başarılarına saygı duyuyorum ama bir toplumda ‘İmparator’ lakabını alabilmek için ona uygun davranmak gerekiyor. Fatih Terim’i yaşadığı bir takım olaylardan dolayı tasvip etmiyorum ama ‘İmparator’ denmesine de kendi camiası açısından saygı duyuyorum. Ben sadece bunları söyledim küfür, kafa atma, mekan basma ifadelerini kullanmadım.” 

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