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Eski yarbay Mehmet Alkan ‘Adalet ‘Yürüyüşü’nde: Gerçekten adalet kalmadı


 

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan ‘Çözüm’ dediler ama ne zaman ki kendi aleyhlerine sonuç doğurduğunu gördüler anında çark ettiler. İki olay da kendi iktidarları ve kendi çıkarları içindi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yarbay, 23 Ağustos 2015’te kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor?” sözleriyle isyan etmiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman, oraya git” demişti.

Başta AKP’li yazarlar ve ‘Ak troller’ ise kendisini ‘vatan haini’ ilan etmiş, PKK’lı ve DHKP-C bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Sözlerinden dolayı disiplin cezası verilen Alkan, 1 Eylül 2016’da yayınlanan 672 sayılı KHK’yla ordudan ihraç edilmişti.

Alkan, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

Fotoğraf: Dihaber

‘Ülkede gerçekten adalet kalmadı’

Dihaber’e konuşan Alkan “Bu ülkede adaletin olmadığının en büyük göstergesi bana yapılan, benim başıma gelenlerdir. O nedenle bu yürüyüşe katılmamdan daha doğal bir şey olmadığını düşünüyorum. Ülkede gerçekten adalet kalmadı. Eskiden de derlerdi, ‘Bu ülkede adalet bir kadın adından ibarettir.’ Şu an aynen o seviyeye geldik” dedi.

Kendisine yönelik yapılan ‘FETÖ’cü suçlamalarına sert tepki gösteren Alkan şunları söyledi: “Böyle bir şey yok, böyle saçma bir şey olamaz. Buradan söylüyorum ister AKP genel başkanı, ister milletvekilleri kim gelirse gelsin tarafsız bir ortamda tartışalım kim daha ‘FETÖ’’cü? Kim ‘FETÖ’’cü kim değil? Bu kadar açık ve netim.”

Bunu söyleyenlerin aynaya bakması gerektiğini söyleyen eski yarbay şöyle devam etti: ‘FETÖ’ diyerek masumları, mağdurları haksız hukuksuz şekilde ihraç eden kişilere söylüyorum. O kararnameleri hazırlayanlara, 15 yıldır iktidarda olanlara ne istediniz de vermedik diyenlere söylüyorum. Paralel yollarda aynı hedefe yürüyenlere söylüyorum. Bunlar açık ama insanların bir kısmı maalesef anlamakta zorlanıyor veya anlamak istemiyor.” 

‘Soruna siyasi çözüm bulunmalı’

İhraç edilmesinin tek nedeninin kardeşinin cenazesinde yaptığı açıklama ve gösterdiği tepki olduğunu belirten Alkan, buna rağmen o dönem yaptığı konuşmanın da sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi.

Eski yarbay şöyle devam etti: “Benim söylediğim şudur: Asker elbette vatanı, ülkeyi korumak için vardır, yeri geldiğinde elbette can verecektir. Ama sorun şurada. Nereye kadar ve kimin için? O dönemdeki olayı herkes biliyor. Bütün dünya biliyor. ‘Çözüm’ dediler ‘analar ağlamasın’ dediler, bunları eleştirenlere de ‘siz kandan besleniyorsunuz, analar ağlasın istiyorsunuz’ dediler. Ama ne zaman ki bu olayın kendi aleyhlerine sonuç doğurduğunu gördüler anında çark ettiler. Yani iki olay da kendi iktidarları ve kendi çıkarları içindi.”

Askerlerin iktidarın çıkarları için değil, vatanın çıkarları için can vermesi gerektiğini belirten Alkan, “Yoksa 30 yıldır bu ülkede bir şey var. Bunun sorumlusu kimdir. Bu sorun nereye kadar gidecek?” diye sordu.

Soruna siyasi yollardan çözüm bulunması gerektiğini belirten Alkan, sorunu yaratan unsur, olgu ve olaylar ortadan kaldırılmadığı sürece bu işin çözülmeyeceğini, geniş çaplı kökten bir çözümün bulunması gerektiğini ifade etti.

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