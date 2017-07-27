Eski vekil Esat Canan’a DTK’daki faaliyetleri gerekçesiyle 22 yıl istendi

HDP’nin eski Hakkari milletvekili Esat Canan hakkında ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçlamasıyla 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

Canan, geçen mayısta Hakkari’de gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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AA’nın haberine göre Canan hakkında Diyarbakır başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

‘Silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek’le suçlanan Canan’ın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

‘Örgütün amaçları doğrultusunda…’

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi’nden (DTK) ‘PKK’nın sözde yasama organı’ olarak bahsedilirken, Canan’ın DTK’nın daimi meclis, hukuk ve insan hakları ve diplomasi komisyonunda yer aldığı belirtildi.

İddianamede, 2011 ve 2013’te DTK’da faal olduğu anlatılan Canan’ın, ‘terör örgütü propagandasına dönüşen veya örgütün amaçları doğrultusunda katıldığı eylemlere ilişkin dört görüntü inceleme ve fotoğraf tespit tutanağının bulunduğu’ aktarıldı.

Canan’ın evinde de ‘terör örgütü propagandası içeren ve hakkında toplatılma kararı bulunan yayın ve örgütsel dokümanların ele geçirildiği’ kaydedildi.

‘Özerklik ilanı’ hatırlatıldı

DTK’nın faaliyetlerine katılarak meclis ve komisyonlarda görev alan Canan’ın ‘çeşitli toplantılar düzenleyerek, örgütsel nitelikteki eylemlere katıldığı’ savunulan iddianamede, Canan’ın diğer DTK üyeleriyle ‘Kürt ulusal birliğini sağlamak’, ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’, ‘toplumsal ayrışmaya sebep olmak’ amacıyla kitleleri etkilemeye çalıştığı öne sürüldü.

İddianamede şöyle dendi: “Canan’ın komisyonunda yer aldığı DTK tarafından 14 Temmuz 2011’de, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda sözde ‘demokratik özerklik’ ilan edilmiştir. 27 Aralık 2015’te ise Olağanüstü DTK Kongresi’nin sonuç bildirgesinde özerk bölgelerin oluşturulması istenilmiştir. Bu doğrultuda PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları tarafından kazılan çukurları, barikatları ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları silahlı, patlayıcı maddeli saldırıları, Kürt halkının ‘direnişi, meşru savunması’ olarak gördükleri ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen sözde ‘öz yönetim’ ilanlarına sahip çıkıldığı anlaşılmıştır.”

Canan, 2007’de de CHP Hakkari milletvekiliyken istifa etmişti.