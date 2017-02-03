‘Eski Türkiye’ciler ‘Hayır’da buluştu: Denetlenemez bir yönetim geliyor

Yurttaş Girişimi ve Barış Bloku tarafından düzenlenen ‘OHAL’de Anayasa referandumu’ konulu basın toplantısında Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığı vurgulanarak, “Diktatörlük sistemine doğru gidiliyor, denetlenemez bir yönetim geliyor” dendi.

Basın toplantısını eski Meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk, gazeteci-yazar Altan Öymen, AKP kurucularından eski başbakan yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, akademisyen ve siyasetçi Nesrin Nas ve Barış Bloku Sözcüsü Ayşe Erzan düzenledi.

‘Biz ‘Eski Türkiye’ ile övünüyoruz’

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasayı proje olarak nitelendiren Cindoruk, yapılacak düzenlemenin Türkiye’nin ‘anayasa pratiği’ne aykırı olduğunu söyledi.

Cindoruk şöyle devam etti: “Başbakan, cumhurbaşkanı ve bakanlar Türkiye’yi ‘Eski Türkiye’ ve ‘Yeni Türkiye’ diye ikiye böldüler. Burada oturan hepimiz ‘Eski Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bize meşru müdafaa hakkı doğdu. Onun için bekliyorum, çok dikkatle takip ediyorum. Müteahhitlik hizmetlerinden bahseden, köprülerin, yolların uzunluğundan bahseden bir takım savunmalar var. Hangi anayasa hukukunda, AB’de, şurada, burada tünelin uzunluğuyla, bir hakkın uzunluğunu tespit eden, eşitleyen bir hüküm var? Cumhurbaşkanı da, başbakan da görülmedik işler yaptıklarını söylüyorlar. Biz ‘Eski Türkiye’ ile övünüyoruz. ‘Eski Türkiye’, Türkiye Cumhuriyeti’dir. ‘Eski Türkiye’ demek suretiyle siyasi tarihimizi ikiye bölmek, amaçlara hizmet etmek için bir yoldur. Onları ayıplıyorum.”

‘Yargıyı boykot etmek olmaz’

Tutuklu milletvekillerinin ‘parlamentonun ayıbı’ olduğunu savunan eski MKeclis başkanı “Bugünkü tutuklu milletvekillerine de bir sitemim var. Yargı sizi sorguya çağırdığı zaman gideceksiniz. Yargıyı boykot etmek olmaz. Bugünkü sıkıntıların temelinde bu var. Bugün yargıç, yargıcı tutukluyor. Savcı, yargıcı yargıca tutuklatıyor. Böyle bir adalet kurumu, kuralı var mı dünyada? Bu sıkıntıyı hepimiz paylaşmalıyız” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçecek bir Türkiye’de ‘partizanlığın’ her şeyin önünde olacağını söyleyen AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır, Anayasa’nın bağlayacılığı ve üstünlüğünün ortadan kalkacağını belirtti.

‘Denetlenemez bir toplum bir anlayışı geliyor’

Yalçınbayır şöyle devam etti: “Yasamaya, yürütmeye ve yargıya yönelik çok önemli değişiklikler ve bir bütçe hakkı, 650 milyar, 650 katrilyon. Bu devredilmez hak. Bu meclise ait olan bir hak. Bu hakkı bir tek kişiye vereceksiniz. Örtülü ödenek de denetime tabidir, kaçak yerler, şehirler de denetime tabidir. Biz düzenleyici etki analizini yaparak ve katılarak demokrasi istiyoruz. Bunlarla ilgili eğer ihmal edersek bu Anayasa’dan sonra diğer kanunların KHK’ların, tüzüklerin, yönetmeliklerin şehir planlarının yapımında tek bir kişi söz sahibi olacak. Vah İstanbul diyeceksiniz. Denetlenemez bir toplum bir anlayışı geliyor.”

‘OHAL’de seçim yapılamaz’

Tüm tartışmalardan önce OHAL’in kaldırılması gerektiğini vurgulayan Altan Öymen ise OHAL koşullarında seçim yapılamayacağını söyledi.

Öymen sözlerini şöyle bitirdi: “Yapılamayacağı zaten şuradan belli; şimdiye kadar hiç devlet dairesinde, vali, kaymakam, hukukçu duydunuz mu ‘Buna ben hayır diyeceğim’ diyen. Ama ‘Evet diyeceğim’ diye idareciler de çıktı bir de üniversite rektörleri çıktı. Üç üniversite rektörü.”