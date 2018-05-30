Eski TRT yöneticisi Güngör, kendi kitabını yalanladı: Dedikodu, mesnetsiz iddia

Eski TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gündeme getirmesi sonrası kendi kitabındaki ifadeleri yalanladı.

İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini söylemişti. Erdoğan ise rakibine “Başladın yalana, ispat etmezsen namertsin” diyerek çıkışmıştı.

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CHP’li aday, bugün Kırşehir’deki mitinginde Güngör’ün yazdığı ‘Yenilikçi Hareket’ kitabını gösterip şunları kaydetmişti: “Nasuhi Güngör Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17/25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Yani buna güveniyor. Dostu… Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89’uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama sakın kumandayı duvara atma… ‘Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen’le bir araya geldi. Muhtevasından çok uzun yıllardır, birbirine hayli uzak olan iki ekolün bir araya gelmesi açısında da hayli dikkat çekiciydi…’ Yani Erdoğan’ın Gülen’le görüştüğünü yakın dostu açıklamış.”

Kendi yazdıklarına dedikodu dedi

Güngör, İnce’nin mitinginin ardından suskunluğunu Twitter’dan yaptığı paylaşımla bozdu.

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Kitabın yaklaşık 20 yıl önce yayınlandığını, o dönem AKP’nin kuruluş sürecine dair iddiaların yer aldığını belirten Güngör, ‘Erdoğan-Gülen görüşmesi’yle ilgili iddiaların da somut-bilgi ve belgeye değil, ‘tamamen o dönemdeki bazı dedikodular’a dayandığını kaydetti.

İmza var ama ‘savunulacak yanı yok’

“Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur” diye yazan Güngör, şunları kaydetti: “Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ’yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”

Güngör’ün, ‘Erdoğan-Gülen görüşmesi’nden bahsettiği bölüm şöyle: