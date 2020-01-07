Eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan adama ‘kasten yaralama’dan 13.5 yıl hapis

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek’e (20) kezzap atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, “Çektiğim acıların karşılığı bu değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

Buluttepe Mahallesi 390 Sokak’ta 15 Ocak’ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek’in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek’in yüzüne kezzap atıp kaçtı.

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Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, yanık ünitesinde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, ameliyatla göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

‘Öldürme kastını’ kaldırıp ‘kasten yaralama’ talep edildi

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, iddianameyi ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında ‘öldürme kastının olmadığına’ dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik’in ‘kasten yaralama’ suçundan ceza alması talep edildi.

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İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanığı ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

‘Karşılığı bu değil’

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi. Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu belirten Özek şöyle devam etti: “Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum.”

Özek’in avukatları da karara itiraz edileceğini söyledi.