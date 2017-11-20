Eski sevgilisinin saldırdığı kadın: Uzaklaştırma istedim ama reddettiler

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Eskişehir’de ayrılmak isteyen sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan adam gözaltına alındı.

Gürcistanlı bilgisayar öğretmeni 45 yaşındaki Marina Lakvekheliani, 1999’da geldiği Türkiye’de iki yıl önce vatandaş oldu.

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Lakvekheliani, 18 Kasım’da İstiklal Mahallesi’ndeki evine giderken, ayrıldığı eski sevgilisi 46 yaşındaki İ.C.’nin kendisine kimyasal maddeyle saldırması sonrası yaralandı.

Yüzünde yanıklar oluşan kadın, Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahisi Servisi’nde tedaviye alındı.

Hastanede gazetecilere konuşan Lakvekheliani şunları anlattı: “İ.C.’yle ciddi bir birlikteliği düşündüğünü söylediği için arkadaşlığımız başladı. Zaman içinde çok fazla yalanları ortaya çıktı. Kandırıyordu, dedikleri birbirine uymuyordu. Aramızda sürekli kavgalar olmaya başladı. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu tehdit ediyordu, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. Kıskançlık krizleri vardı. Son olarak biz ayrıldık. Kabullenemedi bunu. Öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Polise ve savcıya gittim uzaklaştırma kararı verilmesi için ancak reddedildi. Olay günü ekmek almış eve dönerken bir anda yüzüme bir şey döktü ve kaçtı. Ben hastaneye geldikten sonra telefon edip ‘Niye böyle şeyler uyduruyorsun?’ dedi. Gözüm kulağım zarar gördü. Polise şikayetçi oldum. Şu an ben güvende değilim.”

Polis, saldırganı gözaltına aldı.