Eski sevgilisinin kapısını, sokaktaki arabaların camını kırdı: Sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza aldı

Antalya’da K.A., aylar sonra izini bulduğu eski kız arkadaşı H.C.’nin (32) evine gidip kapısını kırdı. Ardından sokaktaki otomobillerin camını kıran K.A.’ya, sokağa çıkma yasağını ihlali nedeniyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Teomanpaşa Caddesi’nde yaşanan olayda K.A., aylar önce ayrıldığı kız arkadaşı H.C.’nin adresini bularak evine geldi. K.A.’nın eve girmeye çalışması üzerine H.C., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Kapıyı kıran K.A., H.C.’nin evlendiğini ve hamile olduğunu öğrenince hakaret ve tehditler savurdu.

H.C.’nin çığlık atması üzerine binadan çıkan K.A., bir otomobilin camını koluyla kırarken, polis ekipleri sakinleştirdiği esnada diğer otomobilin camına kafa atıp parçaladı.

H.C., ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen ve ekip aracına bindirilen K.A.’dan şikayetçi oldu.

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Polis merkezine götürülen K.A.’ya, sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.