Eski sevgilisinin arabasını yakıp ‘Ölümü temiz olmayacak’ sözü tutanağa geçen sanık tahliye edildi

Antalya’da eski sevgilisi Fatma Y.’nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı iddiasıyla tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen A.H.Y.’nin (42), olayın ardından polislere söylediği “Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine” şeklindeki sözlerinin tutanak altına alındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesinde geçen ay yaşanan olayda, belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi Fatma Y.’nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile ateşe verip kaçtı.

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Fatma Y.’nin şikayetçi olmasının ardından yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Antalya başsavcılığı tarafından haklarında ‘nitelikli kasten mala zarar verme’ suçundan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile O.T.’nin yargılanması önceki gün Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmada tutuklu sanıklardan A.H.Y., Fatma Y.’nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın kendisinin verdiği parayla alındığını buna karşın zararı karşılayacağını iddia etti.

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O.T. ise A.H.Y’nin baskısı ile aracı yaktığını itiraf ederek, “Ben eylemimden dolayı pişmanım. Sanıktan korktuğum için aracı yaktım. Bana ‘Milletvekiliyim’ dedi. Beni ailemle tehdit etti. Bu nedenle yapmak zorunda kaldım” dedi.

‘Çıkarsa öldürecek, yalvarıyorum bırakmayın’

Fatma Y. de, “Hakim bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. Bu adam içeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok” diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin lira olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.’yi tahliye etti.

‘Kanun korumazsa kim koruyacak’

DHA’ya konuşan Fatma Y.’nin avukatı Mehmet Çalık, park halindeki otomobilini ateşe vererek yakan A.H.Y.’nin, olayın ardından polislere söylediği, “Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine” sözlerinin tutanak altına alındığını kaydetti.

Avukat Çalık suçun iddianamede belirtildiği gibi mala zarar verme suçu olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Olay bir eziyet suçu. Çevre güvenliğini tehlikeye atma suçu. Bu konuda savcılık iddianameye hiçbir şey yazmamıştır. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece mala zarar vermeden dava açıyor. Biz bu iddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi aile koruma kanununu uygulamaktır. Ama bunu uygulamıyor. Ayrıca bu duruşmada sanığın tahliye edilmemesi için şöyle bir şey söyledim, ‘Eğer bu şahıs serbest bırakılırsa, bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek.‘ Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak?”

İki polis memurunun imzaladığı tutanakta şu ifadelere yer verildi: “Mala zarar verme (oto kundaklama) olayını gerçekleştiren ve büromuzca tahkikatı yapılan A.H.Y. isimli şahıs, 22.00 sıralarında Covid-19 testi için aracımız ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü sırada araç içerisinde ‘Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine’ ifadesini kullanmış, şahıs daha sonra konu ile ilgili Covid-19 testi yapıldıktan sonra gerekli işlemler için tekrar büromuza intikal ettirilerek söylemiş olduğu ifadeler ile ilgili tutanak tanzim edilmiş olup, imzalanmıştır.”