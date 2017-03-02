Eski sevgilisini darp eden Çakıcı’nın üvey oğlu Özbizerdik’e yedi yıl altı ay hapis cezası

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, eski sevgilisi Melis Çakır’ı darp ettiği iddiasıyla yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da lüks bir restoranda garsona ateş ettiği için gözaltına alınan Özbizerdik, serbest bırakıldıktan hemen sonra bu kez de sevgilisi M.Ç.’yi feci şekilde dövdüğü gerekçesiyle yakalanmıştı.

Davanın ilk duruşmasında, Özbizerdik’in kendisini dövdüğünü belirten ancak şikayetçi olmayan Melis Ç. geçen ay görülen duruşmada, “Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı” demişti.

‘Mağdura birkaç defa para götürdüm’

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Onur Özbizerdik gelmezken, darp esnasında arabayı durdurmadığı iddiasıyla yargılanan Özbizerdik’in şoförü Adil Cesur mahkemede yer aldı.

Çakır ifadesinde “Şahsın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Cesur ise “Ben tamamen suçsuzum. Bu olayda tanıkken sanık oldum. Mağdura birkaç defa para götürdüm” dedi. Bunun üzerin Çakır, “Yalan söylüyor, benim paraya ihtiyacım yok” diye bağırdı.

Şoföre de dört yıl iki ay hapis

Özbizerdik’e ‘kasten yaralama’ suçundan üç yıl dört ay hapis cezası veren ve yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme Özbizerdik ve şoförü Cesur’a ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ise dört yıl ikişer ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, toplamda yedi yıl beş ay hapis cezası verdiği Özbizerdik’e Çakır’ın annesine ‘tehdit ve hakaret’ suçlarını işlediğine dair delil yetersizliğinden beraat kararı verirken, şoför Cesur’a Çakır’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan da beraat kararı verildi.