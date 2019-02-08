Eski sevgilisi yengesine tecavüzle suçlanan jokeye 20 yıl hapis

Jokey U.P. hakkında eski sevgilisi ağabeyinin eşine tecavüz ettiği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter/@_TJK_ (Temsili)

DHA’nın haberine göre Bakırköy başsavcılığı, 2016’da işlendiği belirtilen suç için iddianamede hazırladı.

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İddianamede, 28 yaşındaki U.P. ile tecavüz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki N.P.’nin bir süre sevgili oldukları, daha sonra ayrıldıkları belirtildi.

İddianameye göre N.P., daha sonra U.P.’nin ağabeyiyle evlendi. U.P., 22 Mayıs 2016’da İstanbul’a gezmek için giden N.P.’yi evine çağırdı.

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İlk daveti kabul etmeyen N.P., ikinci daveti kabul etti. U.P.’nin iki arkadaşı, kadının ağzını kapatıp ellerini bağladı. Jokey de tecavüz suçunu işledi. İkili birlikte evden çıkarken kadın fırsat bulup kaçarak durumu polise anlattı.

Soruşturma başlatan savcılık, adli tıp kurumundan rapor aldı. Raporda, N.P.’nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinin U.P.’nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P. ve arkadaşlar S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

U.P. ifadesinde kadınla rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti. Diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak olayın yaşanmadığını öne sürdü. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tüm sanıkların tutuksuz yargılandığı davada karara çıktı.

Mahkeme U.P.’ye ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasını verdi. Jokey kararlar birlikte tutuklandı.

Diğer iki sanığa da ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verildi.

