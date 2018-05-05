Eski sevgililer yine devrede: Demirtaş, herkesin ikna edilmesini istedi

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’nin çareyi halen sağ popülizmde aradığı belirtti.

Haziran ve Kasım 2015 seçimlerindeki başarının mimarı herkesi görev sorumluluk almaya davet eden Demirtaş, “Eski sevgililer dahil herkesi ikna etsinler yine” diyerek çağrıda bulundu.

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Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Hayri Demir’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, CHP’nin hiçbir zaman gerçek bir umut ve alternatif haline gelmediğini savunarak “HDP ve demokrasi güçlerine mesafeli yaklaşım sergilemeleri tam bir siyasetsizlik ve öngörüsüzlüktür. Halen çareyi sağ popülizmde aramaları da pusulalarının doğru yönü göstermediğinin somut bir işaretidir” dedi.

Demirtaş, “Umarım CHP, en azından ikinci turda bizi desteklemekten imtina etmez” diyerek, cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan’ın karşısında ikinci tura kalan isim olacağını işaret etti.

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: “Alternatif biziz, HDP’dir. Başka yerde alternatif aramaya gerek yoktur. Bütün ezilenlerin ortak demokratik çizgisi, zaten HDP’de buluşarak bu alternatifi yaratmıştır. HDP bugün, dünden çok daha fazla öne çıkma fırsatı yakalamış ve bütün halkların umudu haline gelmiş siyasi çizgidir artık.”

‘Erdoğan, ‘HDP’yi sandığa gömün’ dedi’

Demirtaş, HDP’nin alacağı oy oranıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Erdoğan’ın bir parti içi toplantıda, HDP için ‘Sandığa gömün’ demesini de dikkate alırsanız… Erdoğan’ın bu talimatı seçmene değil, devlet güçlerinedir. Yani ‘HDP’yi çalıştırmayın, sandıktan da oylarının çıkmasını engelleyin’ anlamı taşır. HDP, her türlü baskıya, zorluğa ve engele rağmen faşizmi sandıkta yenilgiye uğratacak güçlü bir halk hareketidir. Çok değil, 24 Haziran’da her şey görülecek. HDP yüzde 20’leri aşma potansiyelini bu seçimde gösterecektir.”

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerindeki başarıyı ortaya çıkaranların gençler ve kadınlar olduğuna dikkat çeken Demirtaş, bir kez daha herkesi görev ve sorumluluk duygusuyla ve canla, başla çalışmaya davet etti: “Eski sevgililer dahil herkesi ikna etsinler yine.”

Demirtaş, 2015 yılındaki genel seçimlerden önce Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ‘son baraj bükücüler’ diye selamladığı vatandaşlara eski sevgilileri dahil etraflarındaki herkesi HDP’ye oy verme çağrısı yapmalarını söylemişti.