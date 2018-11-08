Eski savcı Ferhat Sarıkaya ‘FETÖ’den tutuklandı

Şemdinli’de Umut Kitabevi’ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin iddianameyi hazırlayan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya tutuklandı.
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten ihraç edilen Sarıkaya, 2 Kasım’da terörle mücadele polisi tarafından gözaltına alınmıştı.
AA’nın haberine göre Sarıkaya bugün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Eski savcının ifadesi cumhuriyet savcısı Murat Özcan tarafından alındı.
Sarıkaya, tutuklama talebiyle sevk ediliği sulh ceza hakimliği tarafından ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklandı.
Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi, 9 Kasım 2005’te bombalanmış, saldırıda bir kişi yaşamını yitirmişti.
Umut Kitabevi’ne yapılan bombalı saldırı iddianamesini hazırlayan Sarıkaya, orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı ‘çete kurmak’la suçlamıştı.