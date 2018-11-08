Eski savcı Ferhat Sarıkaya ‘FETÖ’den tutuklandı

Hayatı ‘Shine’ filmine konu olan piyano dahisi David Helfgott, Pentagram, Yeni Türkü, Peyk, Submotion Orchestra, Yüzyüzeyken Konuşuruz bu haftanın her kulağa uygun konser seçenekleri… Borusan Contemporary’de açılan ‘Üvercinka’ sergisine paralel ‘Cemal Süreya’nın Şiiri ve Çok Yönlü Yaratıcılığı’ konulu konferans, Ferhan Şensoy’un yeni oyunu ‘Bom!’ haftanın diğer alternatifleri…