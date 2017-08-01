‘Eski sağ kol’ Gülerce ‘takdir bekliyor’: 25 Aralık’tan önce ‘FETÖ’ yoktu, erdemlilik yapıp terk ettim

Cumhuriyet davasının tanıklarından Star yazarı Hüseyin Gülerce, bir zamanlar en yakınındaki isimlerden biri olduğu Fethullah Gülen’in yanından ayrıldığı için takdir edilmesi gerektiğini savundu.

Yeni Akit’ten Mehmet Özmen’e konuşan Gülerce, Cumhuriyet davasında tanıklık yapmasıyla ilgili tartışmalarla AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıpratılmak istendiğini öne sürdü.

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‘Beni devirebilirlerse hükümete daha fazla saldıracaklar’

Gülerce şunları söyledi: “Aslında bana saldırmaları 2019 ile ilgili bir kilometre taşı. Çünkü surda bir gedik açarlarsa benim üzerimden bunun arkasından dönecekler cumhurbaşkanına diyecekler ki ‘Hüseyin Gülerce eskiden Gülenciydi bak şimdi o artık itibarsız hale geldi e siz de ne istediyse vermiştiniz asıl kabahatli de sizsiniz. Zaten 15 Temmuz’da örtülü bir darbeydi’. Beni eğer devirebilirlerse –ki Allah’ın izniyle deviremezler- ama bundan sonra hükümete daha fazla saldıracaklar.”

‘Vicdanlı olsalar takdir ederlerdi’

Geçmişte mensubu olduğu Fethullah Gülen Cemaati’nin ‘FETÖ’ye dönüşmesinde milat olarak kapatılan 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu gösteren Star yazarı şöyle devam etti: “25 Aralık’tan önce FETÖ yoktu. 25 Aralık’tan önce Cemaat vardı, hizmet hareketi vardı, Fetullah Gülen vardı. 25 Aralık’tan sonra ben ihaneti gördüm ve mücadele ediyorum. Yani şunu demek istiyorlar ‘İhaneti görsen bile Fetullah Gülen’e vefasızlık etmeyecektin. Sen de Gülen ile birlikte olacaktın’. Ben bir erdemlilik yapmışım o kadar gazetede genel müdürlük, mütevelli heyet başkanlığı yapmama rağmen bu yapının ihanetini görür görmez terk etmişim. Normal insan olsalar vicdanlı insan olsalar takdir etmeleri lazım.”