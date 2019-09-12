Eski Saadet lideri Kamalak’a ‘FETÖ’den dokuz buçuk yıla kadar hapis istemi

Saadet Partisi’nin eski genel başkanı Mustafa Kamalak hakkında ‘FETÖ propagandası yapmak ve FETÖ’yü övmek’ suçlamalarıyla dokuz buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

Kamalak Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın hayatını kaybetmesinin ardından 5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi’nin genel başkanı seçilmişti.

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Odatv’den Fethi Yılmaz’ın haberine göre, Kamalak ‘a yönelik 2017 yılında başlatılan soruşturma kapsamında 2019 yılında hazırlanan iddianamede ‘suç tarihi ve yeri’ olarak ‘2014-2016 yılları Ankara’ yazıyor.

30 Ekim 2016 tarihinde görevini Temel Karamollaoğlu’na devreden Kamalak’a yönelik suçlamaların tarihi genel başkan olduğu son dönemi kapsıyor.

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kamalak’ın dokuz buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.