Eski rektöre ‘girmediği ameliyatın parasını aldı’ soruşturması

Eski Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Süleyman Okudan hakkında girmediği ameliyatlardan para aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: selcuk.edu.tr

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu halen şu anda üniversitenin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Okudan hakkında rapor hazırladı.

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Raporda, profesör hakkında, diğer doktorların ameliyatlarını kendisine aitmiş gibi kayda geçirdiği, işlem kat sayısı daha yüksek olduğu için devletin çifte zarara uğratıldığı iddiasının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, raporda şöyle dendi: “Prof. Dr. Okudan’a ait yıllık performans ödemesi yapılan ameliyat sayısı ile ameliyat defterinde adına kayıtlı ameliyat sayısı arasındaki farkın 539 ameliyata kadar yükselmesi, dikkat çekici ve izaha muhtaç bir durum.”

Raporda, profesörün kendi bölümünde diğer hocalara mobbing uyguladığının da iddia edildiği belirtilerek bu konu hakkında da araştırma yapılması istendi. Raporun ardından YÖK, Okudan ile ilgili soruşturma izni verdi.

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‘İki kişi yaptı’

Prof. Dr. Okudan, isimsiz ve imzasız mektuplarla suçlandığını belirterek, bunu bir rektör yardımcısı ve bir öğretim üyesinin yaptığını öne sürdü.

“İsimsiz, imzasız mektupları 7 farklı kuruma göndermişler. Bunlar FETÖ taktiği” diyen profesör, iki kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığın soruşturma başlattığını dile getirdi.

Okudan, şöyle devam etti: “Yapılan ameliyatlarda veya işlemlerde yanlış bir şey yok. Bütün üniversitelerde gönüllülük esasına göre bir havuz sistemi var. 5 bin küsur ameliyat yapılmış. Benim adıma yazılı ameliyat sayısı da doğal. Bütün üniversite hastanelerinde aynı sistem var. Ortada ne bir suç ne de suçlu var. Her yıl Sayıştay denetiminden geçiyoruz.”