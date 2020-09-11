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Yaramazlara biraz batar!

Eski rektöre ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan üç yıl dokuz ay hapis

Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’nin(NKÜ) eski rektörü Osman Şimşek, ‘FETÖ‘ üyeliğinden yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütüne yardım‘ suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. 

AA’nın haberine göre, 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı. 

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Savunmasının ardından son sözleri sorulan Şimşek, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasının ardından mahkeme, kararını açıkladı.

Silahlı terör örgütü üyeliği‘nden yargılanan sanık hakkında söz konusu suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme, sanığa ‘silahlı terör örgütüne yardım‘ suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi.

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