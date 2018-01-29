Eski rektörden itiraf: Gülen ‘Cennette yerin âlâ, ibadet etmene gerek yok’ dedi

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe’nin, hakkında ‘FETÖ/PDY yöneticisi olmak’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sekiz aydır tutuklu bulunan AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe hakkında hazırlanan iddianame Antalya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

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Antalya polisinin iddianamede yer alan tespitlerine göre, Kurtcephe, ikinci kez rektör seçildikten sonra dönemin rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin ve örgütün ‘Antalya imamı’ Hasan Tarık Şen ile 8 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan birlikte uçağa bindi. Biletleri aynı turizm acentesinden, aynı dakikada kesilen ve hem gidişte hem dönüşte protokolde ön sırada yan yana oturdukları belirlenen üç kişinin, 12 Aralık 2012’de aynı saatte, yine birlikte ülkeye giriş yaptıkları ve pasaport kontrolünden birlikte geçtikleri belirlendi.

Önce ziyareti kabul etmedi

İsrafil Kurtcephe ilk ifadesinde Gülen’i ziyarete gitmediğini, Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin’le birlikte Washington ve New York’taki üniversitelerle ve bir nükleer depolama uzmanıyla görüşme yaptıklarını söyledi. Ancak savcının tespitleri sunması üzerine Kurtcephe’nin ifadesinde kısmen değişiklik yaptığı iddianamede vurgulandı. Kurtcephe, bu kez Abdullah Aziz Ergin ile birlikte ABD’ye gittiğini, bu seyahatte Hasan Tarık Şen adlı kişinin olup olmadığını bilmediğini ve bu konuyla ilgili somut bir şey hatırlamadığını söyledi. Şen’in de yanlarında olduğunun delillendirilmesi üzerine Kurtcephe, ifadesini bir kez daha değiştirdi. Tespitlerin doğru olduğunu kabul eden Kurtcephe, Şen’in rektörlük makamında yaptıkları görüşmede kendisine “Sizi hocaefendi ile tanıştıralım” demesi üzerine “Tamam, olur” dediğini söyledi.

O dönemde savcı Osman Şanal’ın (FETÖ/PDY davası tanığı) üniversiteyle ilgili sürekli soruşturma evrakı gönderdiğini, böyle bir teklifi kabul ederse kendilerini rahat bırakacaklarını düşünerek kabul ettiğini belirten İsrafil Kurtcephe, uçak biletlerini de Hasan Tarık Şen’in almış olabileceğini dile getirdi.

Kiraladıkları araca binerek, New York’tan Pensilvanya’ya hareket ettiklerini belirten Kurtcephe ziyaret günü yaşadıklarını detaylı olarak anlattı.

Kurtcephe ifadesine göre, Gülen’in “İşleriniz nasıl, üniversitede neler yapıyorsunuz, ne gibi bilimsel çalışmalarınız var?” diye sorması üzerine kendisine bilimsel çalışmaları yaklaşık yarım saat anlattı. Fetullah Gülen’in “Türk milletine büyük hizmetler yapmışsın cennette âlâ bir yer kazanmışsın. Bundan sonra ibadet yapmana gerek yok” demesi üzerine karşılık vermediğini kaydeden Kurtcephe; ancak zihninden “Kimin cennete gireceğini Allah bilir, bu adam bunları söylüyorsa Müslüman olamaz” diye geçirdiğini söyledi.

Otel ücretini de cemaat ödemiş

Kurtcephe, sadece bir tarihçi olarak Fetullah Gülen’i görme merakını giderdiğini, sarf ettiği sözler dolayısıyla Gülen’in ABD’de bulunması ve CIA tarafından kullanıldığı sorularına kendince cevap bulmuş olduğunu öne sürdü. O gece kaldıktan sonra sabah otelden çıkış yaptıklarını ve otel ücretlerini Şen’in karşıladığını kaydeden Kurtcephe, birlikte Washington’u gezdiklerini, daha sonra önce İstanbul’a ardından Antalya’ya uçakta yan yana koltukta geldiklerini anlattı.

Rektörlük seçimlerindeki asılsız ihbar

İddianamede, AÜ’nün personel daire eski başkanı Hüsnü Gülez ise tanık beyanında, İsrafil Kurtcephe’nin 2013- 2014 yıllarında kendisini makam odasına çağırdığını, seçimlerde karşısına aday olarak çıkan Prof. Dr. İbrahim Demir ve Prof. Dr. Fulya Savran hakkında iddiaların olduğu bir yazıyı gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

“Mezarlıktan bir isim bulmamı ve Cumhuriyet savcılığına bir dilekçeyle konuyu aktarmamı, savcılığa vereceğim dilekçede kendi adımı kullanmamamı, mezarlıktan ölmüş birinin ismini kullanmamı istedi. Daha sonra ne yaptığımı sorduğunda kendisine ‘Verdim’ dedim; ancak dilekçe vermediğimi öğrenmesi üzerine daire başkanlığından alındım.”