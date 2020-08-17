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Yaramazlara biraz batar!

Eski porno yıldızı Mia Khalifa meşhur gözlüklerini 100 bin dolara sattı: Beyrut’taki patlamanın mağdurlarına bağışlanacak

Eski porno yıldızı Mia Khalifa’nın Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmayla satışa çıkardığı meşhur gözlükleri 100 bin dolara (738 bin 550 lira) alıcı buldu.

Fotoğraflar: Mia Khalifa

4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamada 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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Lübnan asıllı Amerikalı Khalifa patlama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mağdurlara destek çağrısında bulunmuştu.

Ebay üzerinden açık artırmayla satışa çıkardığı gözlükler bir haftanın sonunda 100 bin dolara alıcı bulurken Khalifa dün gün boyu yaptığı online etkinliklerle 4 bin dolara daha toplamayı başardı.

Toplanan para patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere Lübnan’daki Kızıl Haç’a bağışlanacak.

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2015 yılında yalnızca üç aylığına porno filmlerinde rol alan Khalifa kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. 27 yaşındaki Khalifa şimdi spor yorumcusu olarak çalışırken bir yandan da porno sektöründeki sömürüye karşı mücadele veriyor.

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