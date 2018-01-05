Eski piyango talihlisinden ‘anlamlı’ tavsiyeler: Mülk alın, hayatınızdan vazgeçmeyin

Samsun’da yaşayan ve 1993 yılında Milli Piyango’nun Ağustos ayı çekilişinde yarım biletine büyük ikramiye isabet eden Süleyman Orhan, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi bölüşen dört talihliye tavsiye verdi: “Mülk alın, hayatınızdan vazgeçmeyin. “

61 yaşındaki iki çocuk babası Orhan’ın 1993 yılının Ağustos ayında aldığı Milli Piyango İdaresi’nin yarım biletine büyük ikramiye isabet etti.

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Orhan, dönemin parasıyla 2 milyar lira kazandı.

İkramiyeyi aldıktan sonra emekli olan ve eşiyle birlikte özel iki okulun kantinini işleten ‘eski talihli’, çekilişten bir hafta sonra listeye bakıp kazandığını öğrendiğini söyledi.

‘2 milyar paramız, 500 liraya indi’

İflas etmediğini söyleyen Orhan, ‘5 Nisan Kararları’nı hatırlattı: “Türkiye’de birçok zengin iş adamının iflas ettiği dönemlerde biz, iflas etmeden kendimizi koruyabildik. O paranın da yapılabilecek neyi varsa onu yaptık. Ticarettir, kar da vardır zarar da vardır. O zaman yüzde 70’e yakın bir devalüasyon vardı. 2 milyar paramız, 500 liraya indi. Takdir edersiniz o paradan kalabilecek herhangi bir şey olamaz. Takdir edersiniz ki bizde böyle bir süreçten geçtik.”

‘Türkiye’de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk’

Sağlığının ve işinin yerinde olduğunu dile getiren Orhan, “Herkes der ki ‘İkramiye çıktığında şöyle heyecanlandım, böyle heyecanlandım’. Bizde öyle bir şey olmadı; çünkü ticaret yaparken o dönem, o kadar paramız zaten vardı. Yatırımlarımız vardı. Karadeniz’in en büyük pastane imalathanesini biz yapmıştık. Bir kot, bir de beyaz eşya mağazası vardı. Türkiye’de ilk defa bir yerel televizyonu kurmuştuk ve çalıştırıyorduk. O zamanlar var olan bir şeyin üzerine ‘Daha iyi ne yapabiliriz’ düşüncesi var olduğu için işçi çalıştırmak, istihdam etmek amaçlı bir yatırım yaptık. Yoksa ‘Bu işleri kapattık, toprağa yatırım yapsaydık’ deseydik bugün belki de Samsun’un çok sayılı zenginlerinden birisi olabilirdim; ama sağlık olmayınca zenginliğin de bir anlamı yok. Sağlığımız yerinde, işimiz gücümüz var.”

‘Bundan emin olabilirsiniz’

‘Eski talihli’ yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesini kazanan dört kişiye de ‘anlamlı’ önerilerde bulundu: “Para, insanların elinden gelip, geçici. Var olan hayatlarına devam etsinler. Yapabiliyorsa mülk alıp mülk üzerinden kendilerine tasarruf etmelerini öneririm. Bu, benim kendi şahsi düşüncem. Böyle bir ikramiye çıktığında yapabileceklerim toprağa ve mülke yatırım olur. Şu anda var olan hayatlarından vazgeçmesinler. Bundan daha mutlu bir şey olamaz. Sizin varlığınızla o para beraberinde geldi. Eğer o etrafınızdaki insanlar olmasa mutluluğunuz, keyfiniz olmasa acaba ne olurdunuz? Yolda bulduklarınızı yola çıktıklarınıza tercih ederseniz, bir gün yola çıktıklarınız sizi terk ettiğinde yolda karşılaştıklarınız da sizi bırakacaktır. Bundan emin olabilirsiniz.”