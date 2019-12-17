Eski Pakistan cumhurbaşkanı Müşerref idama mahkum edildi

Eski Pakistan cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi.
Üç üyeden oluşan özel mahkeme, 2013 yılında açılan bir davada ‘vatana ihanet’ten Müşerref’in idamla cezalandırılmasına karar verdi.
Sağlık sorunları nedeniyle 2016 yılında yurt dışına çıkan Müşerref halen Dubai’de yaşıyor.
Müşerref 1999’da darbeyle iktidara el koymuş, 2001-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmıştı.
2004 yılında tatil için geldiği İstanbul’da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan’ın, Berat Albayrak’la evliliğinde de nikah şahitliğini yapan Müşerref aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü’nün de kongre üyesi.