Eski ÖSYM başkanı: KPSS soruları matbaadan sızdırıldı

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkanı Ali Demir, ‘FETÖ’ üyesi olmadığını söylerken, 2011’de KPSS’deki soruların matbaadan sızdırıldığını ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Demir, 8 Nisan’da gözaltına alınmış, 14 Nisan’da adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Demir savcılık sorgusunda, soru kitapçıklarının matbaada basılmasının hemen ardından USB’ye kaydedildiği, bunun da Diyarbakır’a giden kutulara iliştirildiği kanaatinde olduğunu söyledi.

Matbaadaki ÖSYM çalışanlarının sorularda detaylı değişiklikler yaptığını, bu değişikliklerin medyada yer alan soru kitapçıklarında görünmediğini belirten eski başkan, sınava 1 milyon 400 bin aday katıldığını, soru sızdırılmasının lokal ve sınırlı olduğunu savundu.

Demir, şu ifadeleri kullandı: “Yapılan soru sızdırılmasının lokal olduğunu, sınırlı kaldığını tespit ettiğimiz için sınav iptal edilmedi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayıldı ve haklarında adil işlem yapıldı.”

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‘FETÖ’ üyesi olmadığını, örgüt yöneticisi beş kişiyle 121 telefon görüşmesinin de ‘insani’ olduğunu aktaran Demir, “Hayatımın hiçbir döneminde bağlantım olmadı. Tüm işlemlerimi devletin tüm kademeleriyle uyum halinde yaptım” dedi.