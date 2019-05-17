Eski okur temsilcisi anlattı: Hürriyet’te ‘ibretlik’ işler

Hürriyet’te Ayşe Arman’ın, Antijen Nilüfer adlı bir modacıyla yaptığı reklam içerikli söyleşiyi gazete yönetimi, “O modacı Vuslat Doğan’ın da modacısı” diye savunmuş.

Sahrap Soysal’ın ‘reklam kokan‘ söyleşileri için, “Sahrap hanım Aydın Doğan beyin ablasının kızı, ona karışamayız” denmiş.

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Anlatan, Hürriyet’te dokuz yıl boyunca sürdürdüğü okur temsilciliği görevine 3 Mart’ta son verilen Faruk Bildirici.

Türkiye’nin Gündemi’nden Müşerref Seçkin’in aktardığına göre Bildirici’nin ‘anılar’ından bazıları şöyle:

Ekranların ünlü doktoru Osman Müftüoğlu televizyonlarda Dardanel reklamlarına çıktıktan sonra ‘ton balığının faydalı’ olduğuna ilişkin bir yazı yazmış. Bildirici de Müftoğlunun daha önce ‘ton balığının sağlık için ne kadar tehlikeli’ olduğunu anlatan iki yazı yayınladığını ortaya çıkarmış. Yöneticilerin Bildirici’ye yanıtı şöyle olmuş: “Koskoca profesör yalan mı söyleyecek. Şimdi faydalıdır ton balığı.”

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Bahçeşehir Üniversitesi’nin sahibi Enver Yücel ile söyleşinin ardından, üniversite yönetiminin çok sayıda gazete satın almış. Ayrıca Yücel’in Birleşmiş Milletler (BM) muhabirlerinden aldığı BM’dan almış gibi sunulmuş.

Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen’i gorüntülediği için dayak yiyen mağazin muhabiri İsmail Bayrak’ın dava açması engellenmiş.