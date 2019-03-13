Eski okullarına teneffüs sırasında ateş açtıktan sonra intihar ettiler

Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti sınırlarında bulunan Suzano’daki bir okul iki eski öğrencisinin silahlı saldırısına uğradı. En az yedi öğrenci ve bir okul çalışanı öldü; 10 kişi de yaralandı.

BBC’deki habere göre yerel saatle saat sabah 09.30’da, teneffüs sırasında eski okullarına girip sağa sola ateş açmaya başlayan saldırganlar, sonrasında intihar etti.

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Tanınmamak için kapüşon takan saldırganların kimlikleri açıklanmazken saldırının nedeni de henüz netlik kazanmadı.

6-18 yaş grubunda 1000’e yakın öğrencisi bulunan okulun öğrencilerinden Sandra Perez yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:”Teneffüs sırasında sınıfımdaydım. Birden sesler duydum. Önce bomba patladı sandım sonra silah sesi olduğunu anladım. Çok korktum ve polis gelene kadar sınıfta saklandım.”