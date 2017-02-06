‘Eski öğrencisi’ Tosic’in hareketini ‘akıllıca bulmayan’ Advocaat: Hakem ne yapabilirdi ki?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettikleri maçta kırmızı kart gören Dusko Tosic için üzüldüğünü ifade etti.

‘Çok iyi bir iş çıkardık’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın biraz daha fazla hakim olduğunu belirten Advocaat, şöyle devam etti: “Ama pozisyon üretme anlamında çok da başarılı olabildiklerini söyleyemem. Bu durum bizim için de geçerli. İki takım da maçın ilk yarısında pek pozisyon üretemedi. Kırmızı kartın ardından ikinci yarıda işimiz çok daha kolaylaştı. Oyunu dikte eden taraf, oyuna hükmeden taraf bizdik. Ki bu durumda normaldir, 11’e 10 oynadık maçın ikinci yarısını. Dediğim gibi ilk yarı biraz Beşiktaş’ın lehine gözüken bir tablo vardı. Ama ikinci yarıda biz bunu tersine çevirdik.Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

‘Tosic için üzüldüm’

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmak istemediğini dile getiren Hollandalı teknik direktör, Tosic’in kırmızı kart gördüğü pozisyon içinse şunları söyledi: “Orada olanları televizyondan gördüm. Tosic bu hareketi yaptı, hakem de yarım metre arkasındaydı. Ne yapabilir ki hakem kırmızı kartı vermekten başka? Bir dönem Sırbistan milli takımında çalışmıştım. Tosic orada benim öğrencimdi. Harika bir oyuncu, harika bir çocuk. Sevdiğim de bir çocuk. O olay yaşandığı anda umarım bir ceza almaz, umarım bir sonuçla karşılaşmaz diye düşündüm. Ama çok akıllıca bir hareket değildi. Robin bana göre o anda bir şey yapmadı. Evet, pozisyonun öncesinde rakibine doğru bir koşusu var ama olabilecek bir şey bence. Tosic iyi bir reaksiyon vermedi o anda. Onun için ben de üzüldüğümü söyleyebilirdim.”