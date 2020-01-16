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Yaramazlara biraz batar!

Eski Nissan CEO’suyla ilgili soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Japonya’dan Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı.

Fotoğraf: DHA

29 Aralık’ta Osaka’dan hareket eden ve 30 Aralık’ta saat 05.30’da Atatürk Havalimanı’na inen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta bulunan iki kişinin, Ghosn’un Japonya’dan kaçmasına yardım ettiği öne sürülmüştü.

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Ghosn’la birlikte saat 05.30’da iniş yapan ABD vatandaşı Michael Taylor ve Lübnan vatandaşı George Antoine Zayek’in saat 06.02’de taksiyle İstanbul Havalimanı’na geçtiği, 12.20’de Lübnan Hava Yolları’na ait ME-0266 numaralı uçakla Türkiye’den ayrıldığı belirlendi.

Yeni görüntüde İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında Taylor ve Zayek’in arka arkaya işlemlerini yaptırarak çıkış yaptığı görülüyor.

Taylor ve Zayek, Ghosn’un ‘hayalet yolcu’ olarak yer aldığı uçakta, yolcu listesi manifestosunda adı geçen iki isimdi.

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