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Yaramazlara biraz batar!

Eski Nissan CEO’sunun kaçışıyla ilgili beş kişiye tutuklama istemi, ikisi serbest

Japonya’da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınanların ikisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, beşi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan yedi kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından iki yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer beş kişi tutuklanmak üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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