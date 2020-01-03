Eski Nissan CEO’su, Japonya’dan kaçarken MNG Jet uçaklarını yasadışı kullanmış

Özel uçak kiralama şirketi MNG Jet, eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un yargılandığı Japonya’dan Lübnan’a şirketin işlettiği uçakları yasadışı kullanarak kaçtığını açıkladı.

Carlos Ghosn (Fotoğraf: Reuters)

Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek İstanbul üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı, Ghosn’un kaçışıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada şirketin işlettiği iki ayrı jetin iki farklı müşteriye Dubai-Osaka-İstanbul ve İstanbul-Beyrut uçuşları için kiralandığı ifade edilerek şöyle dendi: “Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir… MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil, Bay Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra… 1 Ocak’ta suç duyurusunda bulunmuştur.”

Açıklamada bir MNG Jet çalışanının kayıtlarla oynadığını itiraf ettiğini belirtildi: “Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı… olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir.”

Şaşmaz, şirketin yetkililerle tam işbirliği içinde olduğunu da belirtti.