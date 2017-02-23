Eski NBA yıldızı Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu’nun ‘hükümetten bağımsız’ ilk başkanı oldu

NBA’de 2002-2011 yıllarında Houston Rockets’ta forma giyen Çinli eski basketbolcu Yao Ming, Çin Basketbol Federasyonu (CBA) Başkanı oldu.

AA’nın haberine göre federasyonda geçen yıldan bu yana piyasa geliştirme ve idareden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ming, genel kurulda başkanlık görevine seçildi.

Kurulda yaptığı açıklamada ülke basketboluna ilgiyi artırmayı hedeflediğini dile getiren 36 yaşındaki eski NBA yıldızı, Çin Basketbol Ligi’nin daha heyecanlı ve renkli olması için çalışacağını belirtti.

Ming, kurulduğu 1956’dan bu yana sadece bürokratların başkanlık görevini üstlendiği federasyonun ‘hükümetten bağımsız’ ilk başkanı unvanını elde etti.