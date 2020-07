Eski Nazi kampı gardiyanı 5 bin 232 cinayetten hüküm giydi

Nazi Almanyası döneminde, Stutthof Toplama Kampı’nda gardiyanlık yapan 93 yaşındaki Bruno Dey 5 bin 232 cinayetten suçlu bulundu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İkinci Dünya Savaşı’nda, Nazilerin işgali altındaki Polonya’daki kampta görev yapan Dey’e Almanya’nın Hamburg kentindeki mahkeme tarafından verilen iki yıllık ceza tecil edildi.

Reklam

17 yaşındayken kampta görev yapmaya başlayan Dey, 1944 Ağustosu’ndan Nisan 1945’e kadar hayatını kaybeden 5 bin 232 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Dey, suçu işlediğinde 18 yaşın altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı.

Avukatları, gaz odaları bulunan kampta, Dey’in önemsiz bir figür olduğunu savunsa da mahkeme heyeti ölümlerde sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

2011 yılına kadar Almanya’da 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin işlediği suçlara yönelik açılan davalarda, davalının suça doğrudan iştirakı şartı aranıyordu.

Reklam

Ancak Sobibor Kampı’nın gardiyanlarından John Demjanjuk, o yıl, doğrudan karar alıcılardan biri olmadığı halde, kamptaki toplu katliam suçuna eşlik etmekten ceza aldı. Bu ceza emsal alınarak Nazi kamplarında gardiyanlık yapan birçok SS subayına dava açıldı.

Although Dey acknowledged knowing of the Stutthof gas chambers and admitted seeing “emaciated figures, people who had suffered”, his defence team argued that he was a relatively unimportant figure in the camp and was not directly involved in the 5,230 deaths.

But prosecutors argued he had known what was happening, had had contact with the prisoners and had actively prevented their escape.

Guards began using gas chambers there in June 1944. More than 65,000 people are thought to have died in the camp, from illness and malnutrition as well as from the gas chambers and other executions.