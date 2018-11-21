Eski Namık Kemal Üniversitesi rektörüne ‘FETÖ’ye yardım’dan 15 yıl talebi

Eski Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek’e ‘FETÖ’ davasından 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şimşek, Tekirdağ başsavcılığının soruşturması kapsamında haziran ayında gözaltına alınmış, mahkemece adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Savcılık tarafından eski rektör hakkında yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede rektör ‘FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’le suçlandı.

Prof. Dr. Osman Şimşek için yedi yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.