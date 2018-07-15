Eski müridi anlattı: Oktar’ın Kandilli’deki villasının aylık gideri 100 bin lira

Gözaltındaki Adnan Oktar ve müritlerinin Kandilli’de yaşadığı lüks villanın aylık masraflarının 100 bin lirayı geçtiği, yalnızca aylık meyve giderininse 30 bin lira olduğu belirtildi.

Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.

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Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre Oktar’ın yanında 10 yıl kaldıktan sonra ayrılan Ümit Kuruca, gruba yönelik operasyonun merkezi konumunda olan, Kandilli sırtlarındaki Boğaz manzaralı lüks villanın aylık giderinin ne kadar olduğunu anlattı.

Kuruca’nın anlattıklarına göre büyük bölümü kaçak olan labirent şeklindeki 100 odalı villanın aylık elektrik faturası ortalama 20 bin lira. 30 müridinin sürekli kaldığı villada bulunanların sayısı gün içerisinde ziyaretçilerle birlikte 50’yi geçiyor.

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Su faturasının da aylık ortalama 20 bin lira geldiğini söyleyen Kuruca, Oktar’ın su faturasını düşürmek için villanın bahçesine artezyen kuyusu açtırdığını da söyledi.

Aylık benzin gideri 25 bin lira

Villada kalan müritlerin tümünün temizlik, bahçe bakımı, ihtiyaçların karşılanması gibi çeşitli sorumluluk alanı olduğu belirtilirken, mutfak ihtiyaçlarını karşılayan müritlerin Çengelköy’de belirli esnaflardan alışveriş yaptıkları, ilaçları aynı eczaneden aldıkları, haftada iki kez manava giden müritlerin kasa kasa meyve sebze aldıkları, ödemeleriyse ay sonu toplu fatura kestirerek yaptıkları anlatıldı. Oktar’ın yaşadığı villanın sadece aylık manav masrafınınsa 30 bin lira olduğu öne sürüldü.

Ayrıca villada bulunan 20 lüks aracın yakıtının da yine Çengelköy’deki bir istasyondan alındığı, yapılan anlaşmayla masrafların ay sonu toplu olarak ödendiği ve aylık yakıt masraflarının 25 bin lira civarında olduğu söylendi.