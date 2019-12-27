Eski muhtar kendisine oy vermeyenlerin yakınlarının mezarlarını taşıttı

Trabzon’un Maçka ilçesinde seçimi kaybeden eski muhtar, mezarlık yapılması için bağışladığı araziden, kendisine oy vermediğini düşündüğü kişilerin yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi. Mahallenin tepkisi muhtarın inadını kıramadı ve mezarlar taşınmaya başladı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Üçgedik Mahallesi’nin 15 yıllık muhtarı Dursun Yeşilaraz 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığı rakibi Ziya Yeşilaraz’a kaptırdı.

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Seçimi kaybetmesine sinirlenen Dursun Yeşilaraz, ona oy vermediğini düşündüğü kişilerin listesini yaptı ve onların yakınlarının mezarlarının mezarlık yapılması için bağışladığı arazisinden taşınmasını istedi.

Eski muhtar ikna edilmeye çalışıldı, ancak Dursun Yeşilaraz inadından vazgeçmedi.

Eski muhtarı ikna edemeyen Üçgedik sakinleri, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak mezarların taşınması için yardım istedi. Yeni muhtar Ziya Yeşilaraz mezarların taşıdığı anları kamerayla kaydedip görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Mahalleli gözyaşlarını tutamadı

Mezarlarını taşımak zorunda kalanlar gözyaşlarıyla, “Muhtar, seçimi kaybetti sorumlusu bizi tuttu. ‘Mezarlarınızı alacaksınız oradan’ dedi. Bize artık o mezarlar orada kalsın taşıma deseler de, taşıyacağız” diyerek veryansın etti.

Mezarlık arazisinin Dursun Yeşilaraz’ın eşi ve kız kardeşine ait olduğunu belirten muhtar Ziya Yeşilaraz ise şunları söyledi: “Yaşananlardan sonra köyde huzur kalmadı. Bizim de orada mezarlarımız var. Kış ayı olduğu için taşıyamadım. Yaz dönemi geldiğinde taşıyacağım. Eski muhtar kendisine oy vermeyen kişilere karşı böyle bir yöntem izledi. Üç mezar taşıdık, beş mezar daha taşıyacağız.”