Eski müdürü AKP’den belediye başkanı seçilirken Çaykur zararını üçe katladı

Devlet kuruluşu Çaykur’un 2018’de 657 milyon 86 bin lira zarar ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Çaykur, Ekrem Yüce’nin AKP’den siyasete atılmak için görevden ayrılmasından sonra bir yılda üç kez genel müdür değiştirmişti. Yüce AKP’den belediye başkanı seçilip hedefine ulaşırken kara geçme hedefiyle yıla başlayan Çaykur’un kar etmek bir yana zararını üçe katladığı ortaya çıktı.

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Sözcü’nün haberine göre, ÇAYKUR faaliyet raporunda, “2018 yılı programında 42.3 milyon TL kâr öngörülmüş olmasına rağmen, 2018 yılı faaliyet dönemi 657 milyon 86 bin 397 TL zarar ile kapatılmıştır” dendi.

Böylece 2017’de 267.6 milyon lira zarar eden ÇAYKUR, zararını yaklaşık üçe katladı. ÇAYKUR’un zararıyla günlük 350 ton yaş çay işleyebilecek 6 fabrika yapılabiliyor. AKP’nin de yerel seçim döneminde propaganda için dağıttığı çaylarını devlet kurumu ÇAYKUR’dan almadığı da ortaya çıktı.