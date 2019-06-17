Eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi ‘mahkeme salonunda’ hayatını kaybetti

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Mısır’daki Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin siyasi uzantısı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin adayı olarak 2012’de ilk kez seçilen Mursi, 3 Temmuz 2013’de Mısır ordusunun askeri darbesi ile devrilmiş ve hapsedilmişti.

Reklam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mursi’nin hayatını kaybetmesi hakkında şunları söyledi: “Mahkeme salonunda cereyan etmiş öncelikle Mursi kardeşimize şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Ayrıntılar gelecek…